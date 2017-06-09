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11-летнего мальчика вытащили из рыболовной снасти в селе Тернавке на Ровенщине

9 июня 2017, 03:17
11-летнего мальчика вытащили из рыболовной снасти в селе Тернавке на Ровенщине

Дети рыбачили на озере. Когда леска зацепилась за камыши, один из ребят поплыл ее распутывать. Но и сам попал в ловушку. Богдан не мог вытащить ногу с рыболовных снастей. Его приятели не рискнули лезть в воду, потому что плохо плавали. Поэтому бросились искать взрослых.

В это время с работы возвращался руководитель Радивиловской пожарно-спасательной части. Он и вытащил ребенка из воды. Богдан не пострадал, только очень замерз.

Прочее, свідок

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