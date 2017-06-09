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Черновцы пострадали из-за сильного ливня

9 июня 2017, 04:13
Черновцы пострадали из-за сильного ливня

Затоплены дороги, повалены деревья, оборваны линии электропередач. Затопило вход на железнодорожный вокзал, вода перекрыла движение автомобилей на нескольких участках. Такие последствия ливня в Черновцах, который длился 2 часа. Горожане активно делились в соцсетях видео и фото грязных потоков на центральных улицах города.

Чиновники оправдываются - осадков было так много, что сточная сеть не смогла справиться. Последствия непогоды постепенно ликвидируют.

Катастрофы, Прочее, свідок

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