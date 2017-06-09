В Запорожье близкие уничтожили соседнюю могилу, чтобы почтить умершего

В Запорожье с кладбища исчезла могила. Лилия Клименко более двух месяцев ищет виновных, буквально сравнявших с землей надгробие ее матери. Сейчас на том месте стоят только стол и скамейка.



Что случилось с могилой Клавдии Ивженко, куда она исчезла? Руководство кладбища отвечает: к метаморфозам с надгробием не имеют никакого отношения, а все перестановки - дело рук родственников погибшего, похороненного рядом.