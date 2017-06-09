Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 9 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Запорожье близкие уничтожили соседнюю могилу, чтобы почтить умершего

9 июня 2017, 05:34
В Запорожье близкие уничтожили соседнюю могилу, чтобы почтить умершего

В Запорожье с кладбища исчезла могила. Лилия Клименко более двух месяцев ищет виновных, буквально сравнявших с землей надгробие ее матери. Сейчас на том месте стоят только стол и скамейка.

Что случилось с могилой Клавдии Ивженко, куда она исчезла? Руководство кладбища отвечает: к метаморфозам с надгробием не имеют никакого отношения, а все перестановки - дело рук родственников погибшего, похороненного рядом.

Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab