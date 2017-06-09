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Президенту подали петицию о запрете чертыхания на телевидении

9 июня 2017, 06:06
Президенту подали петицию о запрете чертыхания на телевидении

Украинцы хотят запретить слова "чорт" и "дідько"в украиноязычных фильмах. За это предлагают сажать за решетку. Соответствующая петиция появилась на сайте Президента Украины. Ее автор - Богдан Шипка.

Он утверждает, что такие слова - антиреклама украинского языка. И вреда наносит больше, чем военные действия. Хотя сам вредное слово дважды написал с ошибкой. На данный момент предложение поддержали только семь человек. В Министерстве же информационной политики такую инициативу не одобряют.

Общество, свідок

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