Президенту подали петицию о запрете чертыхания на телевидении

Украинцы хотят запретить слова "чорт" и "дідько"в украиноязычных фильмах. За это предлагают сажать за решетку. Соответствующая петиция появилась на сайте Президента Украины. Ее автор - Богдан Шипка.



Он утверждает, что такие слова - антиреклама украинского языка. И вреда наносит больше, чем военные действия. Хотя сам вредное слово дважды написал с ошибкой. На данный момент предложение поддержали только семь человек. В Министерстве же информационной политики такую инициативу не одобряют.