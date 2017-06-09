На переименование проспекта Ватутина подали в суд

Скандальное переименование. После того, как Киевсовет решил изменить название проспекта генерала Ватутина на Романа Шухевича, среди киевлян нашлось немало недовольных. Менее чем за неделю решение Киевской администрации не оставило равнодушным практически никого.



Кто-то пишет петиции или выходит на акции протеста. А некоторые даже судятся с Киевсоветом. И, оказывается, не зря. Ведь пока закон официально не вступил в силу, решение еще можно отменить.