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Военная техника сгорела в Ровно

9 июня 2017, 12:31
Военная техника сгорела в Ровно

В Ровно горели военные склады. Пожар на базе 55-го отдельного линейно-узлового полка связи. Эвакуацию не проводили, ведь боеприпасов в помещениях не было. Огонь был настолько сильным, что густой дым заполонил прилегающие улицы.

Как стало известно, выгорели стены и перекрытия гаражных боксов. По собственной информации Свидетеля, там стояло шесть единиц военной техники, и вся она сожжена дотла. Правда, оперативное командование "Запад" это отрицает. Пожар, очевидно, произошло из-за короткого замыкания.

Пожары, свідок

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Danylo 09.06.2017, 15:20 ответить

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