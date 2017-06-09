Военная техника сгорела в Ровно

В Ровно горели военные склады. Пожар на базе 55-го отдельного линейно-узлового полка связи. Эвакуацию не проводили, ведь боеприпасов в помещениях не было. Огонь был настолько сильным, что густой дым заполонил прилегающие улицы.



Как стало известно, выгорели стены и перекрытия гаражных боксов. По собственной информации Свидетеля, там стояло шесть единиц военной техники, и вся она сожжена дотла. Правда, оперативное командование "Запад" это отрицает. Пожар, очевидно, произошло из-за короткого замыкания.