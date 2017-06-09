МВД наградило Осмаева памятным часами, а его героическую жену - новым пистолетом

Адама Осмаева выписали из больницы. Из госпиталя он сразу поехал в МВД. Там его наградили именными часами. А жене Амине Окуевий подарили еще один - новый - пистолет, вместо другого, наградного, которого изъяло следствие качестве вещественного доказательства.



Напомню, неделю назад на супругов совершили покушение. В Осмаева стрелял киллер. Жена Амина в ответ сделала несколько выстрелов в нападающего. Так спасла мужу жизнь.