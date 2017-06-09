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В США собачек берут с собой на работу ради психологического комфорта

9 июня 2017, 16:21
В США собачек берут с собой на работу ради психологического комфорта

Четвероногий антистресс. Американцы массово берут с собой на работу собак. Причина одна - чтобы работать продуктивнее!

Для четвероногих офисных психологов есть специальные комнаты отдыха, отдельная столовая и места для досуга. Тех людей, кто не желает сосуществовать с собаками, к примеру, из-за аллергии на животных - изолируют от них. Есть отдельное пространство, куда собакам не позволяют заходить. В будущем же американцы планируют, кроме собак, брать с собой на работу еще и кошек и других домашних любимцев. И призывают человечество участвовать в флешмобе.

Общество, свідок

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