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Помогите молодой семье побороть страшный диагноз

9 июня 2017, 17:26
Помогите молодой семье побороть страшный диагноз

Полгода назад в жизнь семьи Игоря и Жанны Остапчук пришла беда. У 28-летнего мужчины диагностировали рак крови. Позади - четыре блока химиотерапии. За шесть месяцев семья потратила на медикаменты и диагностику около восьмисот тысяч гривен. Денег больше не осталось. А впереди у Игоря основной этап лечения - трансплантация костного мозга.

Сделать операцию в Украине не могут, потому что нужен неродной донор. Спасти мужчину пообещали в Турции. Цена жизни - 110 тысяч долларов. Времени почти не осталось. Средства нужно собрать уже к 11 июня, чтобы подтвердить способность оплатить лечение в Турции. Иначе медики не возьмутся за пациента.

Родные Игоря просят помощи у зрителей "Свідка".

(093) 484-12-23

5168 7573 1634 5570

Жанна Остапчук, жена

Помогите, свідок

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