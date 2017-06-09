В Украине уже 2 жертвы ботулизма

Накануне в больнице скончался 38-летний фельдшер с Сумщины. Два дня он провел в инфекционной больнице на аппарате искусственной вентиляции легких. Больному ввели сыворотку, которую получили родственники. Но это не помогло, потому что инъекцию сделали поздно. Мужчина ел вяленую рыбу. Еще у четырех человек, которые тоже ее употребляли, ботулизма не обнаружили. Сейчас они под наблюдением медиков.

Напомним, только за последние 2 недели в Украине зафиксировано 6 случаев заболевания ботулизмом. А вот лекарства против этой болезни в стране нет. Как пояснили в Министерстве здравоохранения, действие сертификата препарата российского производства закончилась в 2014 году. А регистрацию французских вакцин только-только начали.