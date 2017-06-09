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Внучка бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

9 июня 2017, 20:25
Внучка бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

Юлия Хрущева упала на рельсы, будто бы споткнувшись. Впрочем, есть версия и о самоубийстве женщины. Ей было 77 лет. В сети появились первые кадры, снятые журналистами на платформе Мичуринец, где произошла трагедия. Юлия Хрущева - дочь сына Никиты Хрущева, Леонида, который исчез в 1943 году во время Второй мировой войны. Впоследствии дедушка удочерил свою внучку. Юлия закончила журфак МГУ. Но по специальности почти не работала.

В прошлом году, напомним, на восемьдесят восьмом году жизни умерла старшая дочь Никиты Хрущева - Рада Аджубей.

Несчастные случаи, свідок, Убийства

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