Массовые беспорядки в Одессе из-за концерта Ирины Билык

Концерт Ирины Билык на открытии ресторана в спальном районе Одессы рекламировали заранее. Так же заранее общественные активисты предупредили: это выступление сорвут. Говорили: певица, которая гастролировала по России и Крыму, не должна выступать в городе. За несколько часов до концерта организаторы сказали - Билык не будет, ее выступление отменено. На самом деле, оно началось по графику.

Возмущенные молодые люди собрались под рестораном. В зрителей бросали яйцами, выкрикивали оскорбления. Полиция попыталась остановить наиболее активных протестующих, произошла драка.

По факту беспорядков полиция открыла два уголовных производства по статьям: "Хулиганство" и "Насилие в отношении работника правоохранительного органа". Ирина Билык, несмотря на все эти события, выступила, а потом уехала.