Виталия Кличко заподозрили в сокрытии двух имений

"Не ищите черную кошку в темной комнате. Имения в Гамбурге и Лос-Анджелесе - не мои, а моего брата". Так мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал расследование журналистов и открытое детективами НАБУ производство. В своем Фейсбуке Кличко написал, что предоставил НАБУ полную информацию, а все свое имущество задекларировал согласно законодательству.

Напомним, детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство. Подозревают, что столичный мэр не внес в электронную декларацию 2 имения.