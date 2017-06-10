Безвиз с Европой: как изменятся правила пересечения границы и какие документы нужно взять с собой?

Уже через сутки украинцы смогут поехать в Европу без виз. Как изменится пересечение украинской границы, узнали у работников аэропорта.

С целью информирования граждан, которые будут пересекать впервые таможенную границу Украины, в аэропорту создали возможность при входе сразу обратиться к информационной стойке и получить соответствующую таможенную консультацию. Впрочем говорят, никаких изменений в прохождении правил пересечения границы нет. Что касается механизма или порядка проверки документов, фактически они не отличаются. Наличие паспортного документа, зарубежного или биометрического, и человек пересекает госграницу и выезжает в страны ЕС.