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Безвиз с Европой: как изменятся правила пересечения границы и какие документы нужно взять с собой?

10 июня 2017, 00:24
Безвиз с Европой: как изменятся правила пересечения границы и какие документы нужно взять с собой?

Уже через сутки украинцы смогут поехать в Европу без виз. Как изменится пересечение украинской границы, узнали у работников аэропорта.

С целью информирования граждан, которые будут пересекать впервые таможенную границу Украины, в аэропорту создали возможность при входе сразу обратиться к информационной стойке и получить соответствующую таможенную консультацию. Впрочем говорят, никаких изменений в прохождении правил пересечения границы нет. Что касается механизма или порядка проверки документов, фактически они не отличаются. Наличие паспортного документа, зарубежного или биометрического, и человек пересекает госграницу и выезжает в страны ЕС.

Общество, Прочее, свідок

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