Нетрезвый водитель повредил машины полиции в Днепре

В Днепре пьяный водитель протаранил два полицейских Приуса. А разезжал по городу с бутылкой виски в руке, потому что праздновал день рождения дочери.



Патрульные пытались задержать нетрезвого владельца Ниссана. На требование выйти из машины мужчина не отреагировал. Поэтому полицейские заблокировали его машинами. Но пьяницу это не остановило. Он закрылся в авто и попытался убежать. Из-за чего и протаранил патрульных. Мужчине под хмельком пришлось надеть наручники.