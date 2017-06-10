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Источник ботулизма обнаружили на Полтавщине

10 июня 2017, 15:53
Источник ботулизма обнаружили на Полтавщине

30 тонн рыбы с инфекцией бутулизма. Столько правоохранители изъяли во время рейда на мощную браконьерскую сеть на Полтавщине. Злоумышленники вылавливали рыбу в промышленных масштабах, затем обрабатывали ее в антисанитарных условиях и продавали этот продукт на рыбный рынок.

Чтобы товар не пропал, его дополнительно сдабривали вредными веществами. Специалисты уверены: такая рыба и вызвала вспышку нескольких опасных инфекционных заболеваний в регионе. Только на прошлой неделе на Полтавщине от употребления рыбы заболели ботулизмом два человека. А в Украине в целом уже умерли еще двое.

Здоровье, свідок

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