Источник ботулизма обнаружили на Полтавщине

30 тонн рыбы с инфекцией бутулизма. Столько правоохранители изъяли во время рейда на мощную браконьерскую сеть на Полтавщине. Злоумышленники вылавливали рыбу в промышленных масштабах, затем обрабатывали ее в антисанитарных условиях и продавали этот продукт на рыбный рынок.



Чтобы товар не пропал, его дополнительно сдабривали вредными веществами. Специалисты уверены: такая рыба и вызвала вспышку нескольких опасных инфекционных заболеваний в регионе. Только на прошлой неделе на Полтавщине от употребления рыбы заболели ботулизмом два человека. А в Украине в целом уже умерли еще двое.