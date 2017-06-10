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Что нужно знать для путешествий без виз?

10 июня 2017, 22:58
Что нужно знать для путешествий без виз?

Что нужно знать для путешествий без виз? Самое главное - путешествовать по Европе смогут лишь владельцы биометрических паспортов. Старые тоже действуют - но по действующей визе до истечения срока ее действия! На границе у вас могут потребовать дополнительные документы. Это - сколько у вас есть денег на счету. Обычно - выписка из банка. Требуется в среднем 50 долларов в сутки.

Подготовьте еще документы о цели поездки - приглашение или подтверждение о броне в гостинице. Проверят также, есть ли у вас обратный билет в Украину и полис медицинского страхования. А для автовладельцев - еще полис страхования гражданской ответственности. Находиться в ЕС можно 90 дней в течение полугода.

Общество, свідок

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