Дорожная полиция на смену ГАИ - чего ждать водителям?

Чем же будет отличаться дорожная полиция от нынешних патрульных? Почти ничем, кроме автомобилей, которые у новой службы будут быстрее. Водителей уверяют, возвращения старой системы ГАИ с их пресловутыми методами работы не будет.

В прошлом останутся милицейские жезлы. Пресловутых засад в кустах не будет. Патрульные экипажи не будут стоять на месте, как это было раньше, они будут патрулировать определенный участок трассы, находясь в постоянном движении, где-то останавливаясь в зависимости от ситуации, необходимости реагирования на определенные правонарушения. Кроме подвижных экипажей, на 8 постах будут дежурить полицейские, которые также будут следить за ситуацией на магистралях. Они должны останавливать нарушителей или передавать информацию другим патрулям.