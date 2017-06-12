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Дорожная полиция на смену ГАИ - чего ждать водителям?

12 июня 2017, 16:21
Дорожная полиция на смену ГАИ - чего ждать водителям?

Чем же будет отличаться дорожная полиция от нынешних патрульных? Почти ничем, кроме автомобилей, которые у новой службы будут быстрее. Водителей уверяют, возвращения старой системы ГАИ с их пресловутыми методами работы не будет.

В прошлом останутся милицейские жезлы. Пресловутых засад в кустах не будет. Патрульные экипажи не будут стоять на месте, как это было раньше, они будут патрулировать определенный участок трассы, находясь в постоянном движении, где-то останавливаясь в зависимости от ситуации, необходимости реагирования на определенные правонарушения. Кроме подвижных экипажей, на 8 постах будут дежурить полицейские, которые также будут следить за ситуацией на магистралях. Они должны останавливать нарушителей или передавать информацию другим патрулям.

Общество, Прочее, свідок

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когда создавалось гаи были те же цели!!!!но украина уникальная страна !!! через пару месяцев во всех темных кустах ,проголодавшиеся, злые менты !!!вкакую форму не ряди!?!?
народ 12.06.2017, 17:51 ответить

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