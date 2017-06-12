Как прошли первые сутки безвизового режима с ЕС?

Многообещанный безвиз с Евросоюзом таки заработал. Сотни украинцев ринулись за границу по биометрическим паспортам. Те, кто уже попробовал пересечь границу по безвизу, делятся впечатлениями. У кого-то документы почти не проверяют, спрашивают только о цели поездки. А есть и те, кого просят показать целый пакет документов.

По информации пограничников, в целом за полтора суток границу с Европой пересекли почти 100 тысяч украинцев. Из них 15 тысяч поехали по биометрическим паспортам, но с визами. И только 2 тысячи триста по биометрическим паспортам, но без виз, то есть воспользовались безвизовым режимом. Четырех завернули: трех из-за того, что превысили срок пребывания в странах ЕС, у одного - запрет на въезд.