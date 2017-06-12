Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 13 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Как прошли первые сутки безвизового режима с ЕС?

12 июня 2017, 17:36
Как прошли первые сутки безвизового режима с ЕС?

Многообещанный безвиз с Евросоюзом таки заработал. Сотни украинцев ринулись за границу по биометрическим паспортам. Те, кто уже попробовал пересечь границу по безвизу, делятся впечатлениями. У кого-то документы почти не проверяют, спрашивают только о цели поездки. А есть и те, кого просят показать целый пакет документов.

По информации пограничников, в целом за полтора суток границу с Европой пересекли почти 100 тысяч украинцев. Из них 15 тысяч поехали по биометрическим паспортам, но с визами. И только 2 тысячи триста по биометрическим паспортам, но без виз, то есть воспользовались безвизовым режимом. Четырех завернули: трех из-за того, что превысили срок пребывания в странах ЕС, у одного - запрет на въезд.

Общество, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
перша доба безвізу пройшла взагалі нічим невідрізняючись від попередніх діб. пішов до роботи. відмантюлив вісім годин за верстаком. заробив аж 300 гр. тепер думаю куди поїхати на вихідні, щоб заробити грошей........ хто був у шубі......а хто з голою дупою. отакий БЕЗвіз
сергій 12.06.2017, 19:08 ответить
Конечно безвиз это наше достижение: мы выходим из под влияния РФ, устанавливем более тесные связи с народами ЕС. И, может быть , безвиз поможет нам поднять культуру и экономику. Но…Добавлю пару ложек дегтя. Что дает безвиз народу Украины и так ли он нам необходим? Увеличилось количество выезжающих за рубеж. Что такое 1.5 – 3 тысячи выезжающих по безвизу при выезде до 40 000 по старым открытим визам? За счет того, что мы стали экономить на оплате безвиза? Посмотреть как там живут или попытаться там остаться? Сэкономили 35 – 60 евро? Что мешало ездить в Европу? Простая жадность? При 300 миллиардах гривень «заначки» на руках населения? Или эта «заначка» не у народа, а у чиновников и депутатов, судя по их декларациям? И до каких размеров будет расти количество выезжающих и как оно будет соотносится с количеством возвращающихся и наличием вакантных рабочих мест у нас? Эйфория от безвиза – это хорошо, но вопросов больше! Кто-то это прогнозировал? Я не от зависти. Я могу ездить, я знаю Европу и не только.
Серж 12.06.2017, 18:53 ответить

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Чисто английские убийства"
Сериал "Чисто английские убийства"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab