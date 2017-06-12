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В Донецкой области двух детей бросили прямо на автобусной остановке

12 июня 2017, 18:37
В Донецкой области двух детей бросили прямо на автобусной остановке

Двухлетнюю девочку и годовалого мальчика увидели прохожие. Люди сразу вызвали полицию. Патрульные отвезли малышей в больницу. Уже позже правоохранители выяснили: дети вместе с несовершеннолетней тетей ехали с Харьковщины в Славянск. Почему же она покинула детей - неизвестно. Сейчас ее ищут. Родители малышей сейчас отбывают наказание в тюрьме.

Полиция проводит мероприятия по установлению возможных близких этих детей, кто возможно пожелает принять опекунство, - бабушек, дедушек.

Общество, Прочее, свідок

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