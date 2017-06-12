Партия Эммануэля Макрона победила в первом туре парламентских выборов во Франции
Во Франции уже подсчитали все бюллетени первого тура парламентских выборов. Партия новоизбранного президента, которая создана только год назад, побеждает на выборах. Это волеизъявление прошло при рекордно низкой явке электората - проголосовали чуть больше половины избирателей. Это свидетельство кризиса доверия к политикам.
Таким образом, по расчетам социологов, в нижней палате французского парламента будут доминировать макронисты. Их будет около 70% от всех депутатов. В таких условиях формирование серьезной парламентской оппозиции невозможно. Республиканцы - на втором месте. У них почти вдвое меньше голосов. Ультраправая партия Марин Ле Пен "Национальный фронт" потерпела тотальное поражение. По оценкам издания Le Figaro, по итогам второго тура им скорее всего достанется лишь до 5 мест в парламенте из 577. Поэтому Макрон уже принимает поздравления с бесспорной победой.