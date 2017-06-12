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В Киеве неизвестный в упор расстрелял женщину из травматического оружия

12 июня 2017, 21:28
В Киеве неизвестный в упор расстрелял женщину из травматического оружия

Окровавленную женщину у дороги увидел прохожий. Мужчина сразу вызвал скорую, впрочем спасти несчастную медики не смогли. Она умерла по дороге в больницу. Известно, что нападающий сделал три выстрела: в плечо, бедро и спину. Последнее ранение и стало смертельным.

Сейчас правоохранители разыскивают убийцу. Следственным отделом Святошинского отдела полиции проводится досудебное расследование по части первой статьи 115 УКУ - умышленное убийство. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

свідок, Убийства

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чому тільки 15 років??? розстріляти людину і за це 15 тільки???довічне сука
Юра 12.06.2017, 21:47 ответить

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