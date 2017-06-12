В Черкасской области завершились соревнования по офроуд

Участники турнира должны были пройти глубокие водоемы, размытые тропы и лесные чащи. За тем, как быстро и искуссно они передвигаются по бездорожью, следят судьи. Как и в любом спорте, здесь есть разные уровни сложности.

Самых ловких и выносливых наградили ценными подарками. Водители надеются, что с каждым годом любителей офроуд будет становиться все больше. Ведь такие соревнования - это не только отдушина для опытных водителей, но и зрелищное шоу для посетителей.