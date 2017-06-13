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Власти Львова просят правительство объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации

13 июня 2017, 15:14
Власти Львова просят правительство объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации

Соответствующее обращение уже направлено Премьер-министру. Об этом сообщил в своем Фейсбуке мэр города Андрей Садовый. Он написал: "Организаторы "мусорной" блокады могут начинать праздновать. У нас действительно не осталось других возможностей для избежания экологического бедствия".

В мусорном кошмаре львовяне жили более года! Мусор потихоньку вывозили из города по всем регионам страны. Даже в Чернобыле его нашли!

Здоровье, Катастрофы, Общество, свідок

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