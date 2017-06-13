Очередная трагедия из-за желания сделать "крутые" селфи

Во Львове 18-летняя девушка взобралась на крышу вагона товарного поезда. Была вместе с парнем. Как настоящий "джентльмен", тот пропустил девушку вперед и должен был вылезти после нее. Отчаянная ступила на крышу товарного поезда и задела головой провод под высоким напряжением. Девушку пронзило током и вместе с юношей отбросило на крышу поезда.

Известно, что жизни парня ничего не угрожает. А вот у девушки 40 процентов глубоких ожогов тела. Ее состояние - крайне тяжелое.