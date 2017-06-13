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Дерзкое ограбление магазина мобильных телефонов в Киеве

13 июня 2017, 19:17
Дерзкое ограбление магазина мобильных телефонов в Киеве

Прямо посреди белого дня неизвестный мужчина заскочил в магазин и, угрожая пистолетом, забрал аж 20 устройств. После этого еще и забрал ключи от магазина, закрыл там продавца и убежал! Освобождали заложника полицейские.

Выяснилось, что перед преступлением грабитель неоднократно заходил в магазин присмотреться! Правоохранители уже открыли уголовное производство. Когда нападающего найдут, за содеянное он может сесть за решетку на целых 7 лет.

Ограбления, свідок

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