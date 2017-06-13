Карманные воры в столице только за день могут украсть более ста тысяч гривен

Такие подсчеты провели киевские криминалисты. За день только один вор может украсть вплоть до десяти тысяч долларов. Такие случаи были, рассказывают бывшие правоохранители. Нередко охотников на кошельки "крышуют". Зачастую сами люди облегчают работу карманным ворам, так как совсем не следят за своей сумкой с ценными вещами и деньгами.

Криминалист в отставке Валерий Кур рассказывает, воров тяжело определить в толпе, потому что обычно у них приличный вид. Поэтому когда едете в общественном транспорте, идете в толпе, покупаете что-то в магазине и на базаре - будьте внимательны. Не забывайте: карманники всегда рядом.