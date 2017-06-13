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Украинцы с началом безвиза открыли сезон путешествий по Европе: как путешествовать, не тратя большие деньги?

13 июня 2017, 21:18
Украинцы с началом безвиза открыли сезон путешествий по Европе: как путешествовать, не тратя большие деньги?

Многие украинцы уже отправились в путешествие по странам ЕС. Чтобы сэкономить на путешествиях по Шенгенской зоне, туристы ищут различные способы сэкономить на ночлеге или проезде. Один из самых популярных - это автостоп! Способ непредсказуемый, несколько рискованный, но с массой возможностей. Особенно, если ограничены в финансах. Вояж автостопом вам точно запомнится.

Некоторые же пользуются услугами Каучсерфинга, одного из крупнейших онлайн-сервисов гостеприимства. Он объединяет около 7 миллионов человек в более чем 200 странах. Путешественники бесплатно делятся друг с другом местом для ночлега и организуют совместные путешествия.

Заядлые путешественники знают: путешествовать по Европе, не тратя большие средства, - возможно!

Прочее, свідок

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