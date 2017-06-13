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Родственники убитого байкера Юрия Калиниченко обеспокоены, что подозреваемый может избежать наказания

13 июня 2017, 20:18
Родственники убитого байкера Юрия Калиниченко обеспокоены, что подозреваемый может избежать наказания

Следствие против чемиона-сумоиста Дмитрия Слепченко умышленно затягивают. Так считают родственники убитого байкера Юрия Калиниченко. Адвокаты Слепченко подали апелляцию, чтобы их подзащитному изменили меру пресечения - с пребывания в СИЗО на домашний арест. Однако заседание так и не состоялось из-за того, что в суд не поступили материалы дела. Родственники и друзья погибшего байкера уверены, правоохранители тормозят рассмотрение. Мол, именно таким образом хотят, чтобы вице-чемпион Дмитрий Слепченко избежал наказания.

Напомним, трагедия произошла три недели назад на Харьковском шоссе в столице. Между подозреваемым и погибшим произошел конфликт на дороге.

свідок, Суды, Убийства

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Попри всі "заслуги", вони нічого не оправдовують, за вбивство, потрібно відповісти 12ма роками відсидки.
Володимир 13.06.2017, 22:02 ответить

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