Убийство студентки из Болгарии расследуют на Ивано-Франковщине

На Ивано-Франковщине в водоеме нашли мертвой студентку медицинского университета. Ее тело было упаковано в чемодан, который нашли на дне озера. Девушка - гражданка Болгарии. Полиция подозревает в убийстве ее одногруппника. Но он отказывается сотрудничать со следствием и говорит, что не причастен к смерти студентки.



Задержанному гражданину Туркменистана за умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, следствие проверяет информацию о соучастнике преступления. Местный житель якобы помогал прятать тело, и именно он мог указать убийце на отдаленное село и глубокий водоем с мистическим проклятием.