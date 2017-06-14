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Убийство студентки из Болгарии расследуют на Ивано-Франковщине

14 июня 2017, 00:40
Убийство студентки из Болгарии расследуют на Ивано-Франковщине

На Ивано-Франковщине в водоеме нашли мертвой студентку медицинского университета. Ее тело было упаковано в чемодан, который нашли на дне озера. Девушка - гражданка Болгарии. Полиция подозревает в убийстве ее одногруппника. Но он отказывается сотрудничать со следствием и говорит, что не причастен к смерти студентки.

Задержанному гражданину Туркменистана за умышленное убийство грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, следствие проверяет информацию о соучастнике преступления. Местный житель якобы помогал прятать тело, и именно он мог указать убийце на отдаленное село и глубокий водоем с мистическим проклятием.

Наркотики, свідок, Секс и чувства, Убийства

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