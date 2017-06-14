Новоселье Джоли вызвало возмущение соседей

Новые враги Анджелины Джоли - ее соседи. Голливудская звезда переехала в особняк, который приобрела за 25 миллионов долларов рядом с домом своего экс-супруга Брэда Питта. И именно жители района Логлин Парк в Лос-Анджелесе совсем не рады звездной соседке.



А все потому, что нынче дороги рядом с домом перекрыты десятки грузовиков с мебелью актрисы. Они парализовали движение. Кроме того, Джоли решила переделать свой новый сад, а потому садовники шумят практически круглосуточно.