Диабет стал причиной страшной аварии в столице

Ужасная авария произошла в Киеве. Водитель Субару, больной диабетом, потерял сознание во время движения. На высокой скорости уже неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и буквально раздавил девушку-пешехода о забор апелляционного суда.



Удар был такой силы, что опоры ограждения отлетели на двадцать метров. Пострадавшую в критическом состоянии с множественными переломами госпитализировали. За ее жизнь сейчас борются врачи. Еще один травмированный - это прокурор - получил помощь на месте. Водителя медики также осмотрели. Он почти не получил повреждений.