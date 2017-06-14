География ботулизма расширяется

Третья смерть от ботулизма. На этот раз уже на Полтавщине. В Горишних Плавнях умер 57-летний мужчина, который также поел рыбы. За его жизнь медики боролись почти неделю. Родные даже нашли сыворотку, но и она не спасла.



Между тем в больнице до сих пор находится еще одна пострадавшая. Следователи уже установили, что оба покупали копченую рыбу в магазине. Санитарные врачи обнаружили у фирмы-производителя немало нарушений. Кому они продавали свой товар - еще выясняют.