Напомнить пароль | Регистрация
среда, 14 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

География ботулизма расширяется

14 июня 2017, 14:08
География ботулизма расширяется

Третья смерть от ботулизма. На этот раз уже на Полтавщине. В Горишних Плавнях умер 57-летний мужчина, который также поел рыбы. За его жизнь медики боролись почти неделю. Родные даже нашли сыворотку, но и она не спасла.

Между тем в больнице до сих пор находится еще одна пострадавшая. Следователи уже установили, что оба покупали копченую рыбу в магазине. Санитарные врачи обнаружили у фирмы-производителя немало нарушений. Кому они продавали свой товар - еще выясняют.

Здоровье, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Гавайи 5.0 - 6"
Сериал "Гавайи 5.0 - 6"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab