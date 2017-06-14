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Украинским хостелам и мини-отелям грозит закрытие

14 июня 2017, 16:24
Украинским хостелам и мини-отелям грозит закрытие

В парламенте обсуждают законопроект, запрещающий использовать жилищный фонд не по назначению. По мнению представителей Всеукраинской хостел-ассоциации, законопроект не справедлив, потому что ограничит малый и средний бизнес. В ассоциации утверждают - нужно закрывать только те заведения, которые нарушают нормы тишины и чистоты.

В мировой практике такие правила и ограничения обычно устанавливают на местном уровне. А вот украинский законопроект предлагает единственное правило на всю страну и совершенно не учитывает инфраструктуру в отдельных областях и городах.

Общество, Прочее, свідок

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