Украинским хостелам и мини-отелям грозит закрытие

В парламенте обсуждают законопроект, запрещающий использовать жилищный фонд не по назначению. По мнению представителей Всеукраинской хостел-ассоциации, законопроект не справедлив, потому что ограничит малый и средний бизнес. В ассоциации утверждают - нужно закрывать только те заведения, которые нарушают нормы тишины и чистоты.

В мировой практике такие правила и ограничения обычно устанавливают на местном уровне. А вот украинский законопроект предлагает единственное правило на всю страну и совершенно не учитывает инфраструктуру в отдельных областях и городах.