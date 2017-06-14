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Россиянка Анна Азовская надавала пощечин своему сыну Виктору за проигрыш на ринге

14 июня 2017, 17:27
Россиянка Анна Азовская надавала пощечин своему сыну Виктору за проигрыш на ринге

Такое отношение к окровавленному "ребенку", который беспомощно лежит на ринге, - возмутило спортсменов мира! Большинство поступок матери просто называют отвратительным.

Азовская - одна из самых колоритных и загадочных персон в российских смешанных боевых искусствах. Она единственная мама в мире, которая выводит своих трех сыновей и двух дочерей в клетку драться. Всегда экспрессивная и несколько агрессивная женщина говорит: если бы была моложе, то сама бы вышла биться!

Драки и насилие, Здоровье, Прочее, свідок

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