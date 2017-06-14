Состоялось судебное заседание по иску cтудента-юриста, который оспаривает указ Петра Порошенко о блокировании соцсетей

Парень требует частично отменить запрет на пользование российскими интернет-ресурсами, а именно соцсетью "ВКонтакте". Две недели назад впервые начали рассматривать этот иск, но заседание тогда перенесли.

На этот раз присоединился и представитель СБУ, поскольку доступ к сайтам закрыли из-за будто бы угрозы национальной безопасности. Истец, Никита Евстифеев, составлял иск самостоятельно и защищал себя сам. И почти 10 минут объяснял судьям право граждан на свободу слова и убеждений.