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В Одессе разгорается скандал вокруг нового мурала в центре города

14 июня 2017, 23:28
В Одессе разгорается скандал вокруг нового мурала в центре города

Искусство или преступление? Вместо серой стены на улице Канатной между Малой и Большой Арнаутской появилась настоящая картина. Кто-то ею любуется, другие требуют прекратить "бесконтрольное" украшение города.

Между тем, несмотря на все споры авторы социального проекта готовят новый рисунок. Обещают, что через несколько недель на стене на улице Троицкой появится пейзаж - изображение старинного европейского города.

Общество, Прочее, свідок

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