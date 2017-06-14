В Одессе разгорается скандал вокруг нового мурала в центре города

Искусство или преступление? Вместо серой стены на улице Канатной между Малой и Большой Арнаутской появилась настоящая картина. Кто-то ею любуется, другие требуют прекратить "бесконтрольное" украшение города.

Между тем, несмотря на все споры авторы социального проекта готовят новый рисунок. Обещают, что через несколько недель на стене на улице Троицкой появится пейзаж - изображение старинного европейского города.