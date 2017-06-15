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Ребята из группы "Авиатор" провели полет с участницей аукциона "Интер - детям"

15 июня 2017, 00:24
Ребята из группы "Авиатор" провели полет с участницей аукциона "Интер - детям"

Звезды украинского шоу-бизнеса меняют квалификацию, теперь "Авиаторы" хотят управлять самолетами! Вместе с музыкантами на самолете в небо поднялась Луиза - она ​​участница благотворительного онлайн-аукциона, который продолжается на телеканале "Интер". И она владелица лота "Полет с группой "Авиатор".

Осуществить свою мечту можете и вы. Заходите на сайт deti.inter.ua - там есть множество интересных лотов от звезд шоу-бизнеса, телевидения и спорта. Все собранные средства пойдут на приобретение жизненно необходимого оборудования для маленьких пациентов центра детской токсикологии "Охматдет".

Прочее, свідок

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