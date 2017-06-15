Ребята из группы "Авиатор" провели полет с участницей аукциона "Интер - детям"

Звезды украинского шоу-бизнеса меняют квалификацию, теперь "Авиаторы" хотят управлять самолетами! Вместе с музыкантами на самолете в небо поднялась Луиза - она ​​участница благотворительного онлайн-аукциона, который продолжается на телеканале "Интер". И она владелица лота "Полет с группой "Авиатор".

Осуществить свою мечту можете и вы. Заходите на сайт deti.inter.ua - там есть множество интересных лотов от звезд шоу-бизнеса, телевидения и спорта. Все собранные средства пойдут на приобретение жизненно необходимого оборудования для маленьких пациентов центра детской токсикологии "Охматдет".