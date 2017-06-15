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Как предотвратить пожар в многоэтажке

15 июня 2017, 11:09
Как предотвратить пожар в многоэтажке

Только за полгода в огне погибло около тысячи украинцев. Чрезвычайники называют небрежность главной причиной возникновения пожаров в домах. А вот хватает ли техники и сил, чтобы спасти тех, кто оказался в плену огня? И есть ли на спасение у людей, живущих в высотках?

Спускаться по автолестнице в состоянии отчаяния или паники требует от человека физических навыков и спокойствия. Пенсионеру или больному это может быть не под силу. Поэтому спасатели настаивают: легче предотвратить пожар, чем преодолевать огонь.

Общество, Пожары, свідок

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