Как предотвратить пожар в многоэтажке

Только за полгода в огне погибло около тысячи украинцев. Чрезвычайники называют небрежность главной причиной возникновения пожаров в домах. А вот хватает ли техники и сил, чтобы спасти тех, кто оказался в плену огня? И есть ли на спасение у людей, живущих в высотках?



Спускаться по автолестнице в состоянии отчаяния или паники требует от человека физических навыков и спокойствия. Пенсионеру или больному это может быть не под силу. Поэтому спасатели настаивают: легче предотвратить пожар, чем преодолевать огонь.