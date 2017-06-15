Киевляне требуют обновления парка маршруток

Опасные маршрутки: после взрыва системы охлаждения в одном из киевских микроавтобусов киевляне требуют заменить общественный транспорт. Рвануло накануне, четыре человека получили ожоги. Компанию-перевозчика теперь будут проверять, а вот горожане тем временем требуют новенькие и безопасные автобусы.



Состоянием общественного транспорта недовольны как чиновники, так и сами киевляне. После этого случая на сайте Киевской горадминистрации появилась петиция с требованием заменить микроавтобусы БОГДАН на другие. Которая со вчерашнего набрала почти тысячу от нужных десяти.