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Киевляне требуют обновления парка маршруток

15 июня 2017, 12:13
Киевляне требуют обновления парка маршруток

Опасные маршрутки: после взрыва системы охлаждения в одном из киевских микроавтобусов киевляне требуют заменить общественный транспорт. Рвануло накануне, четыре человека получили ожоги. Компанию-перевозчика теперь будут проверять, а вот горожане тем временем требуют новенькие и безопасные автобусы.

Состоянием общественного транспорта недовольны как чиновники, так и сами киевляне. После этого случая на сайте Киевской горадминистрации появилась петиция с требованием заменить микроавтобусы БОГДАН на другие. Которая со вчерашнего набрала почти тысячу от нужных десяти.

ДТП, Здоровье, Катастрофы, Несчастные случаи, Общество, свідок

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