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Спасательная операция на пепелище небоскреба в Лондоне продолжается вторые сутки

15 июня 2017, 14:21
Спасательная операция на пепелище небоскреба в Лондоне продолжается вторые сутки

Такого пожара в Лондоне не было 30 лет. Прошлой ночью в считанные минуты пламя охватило все 27 этажей здания. Свидетели видели, как заблокированные жители подходили к своим окнам, некоторые держали на руках детей. Люди просили их спасти, ведь они оказались в настоящем аду. Кто-то в отчаянии прыгал вниз, ведь огонь уже подбирался к их жилищам.

Десятки человек считаются пропавшими без вести. Официально в небоскребе проживало около шести сотен человек. Большинству удалось выбраться из горящего здания. А вот тех, кто жил выше 12 этажа и остался в адском здании, пожарным спасти не удалось. Поэтому пока нет точного количества погибших.

Что же вызвало смертельный пожар и как огонь смог мгновенно распространиться на такую ​​большую площадь, пока неизвестно. Свидетели говорят, что слышали взрыв на 4 этаже. Местные опасаются, что после такого масштабного и длительного пожара здание-гигант может обрушиться.

Пожары, свідок

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