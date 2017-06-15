Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 15 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Страшная статистика: только с начала июня в водоемах погибли 11 детей

15 июня 2017, 15:28
Страшная статистика: только с начала июня в водоемах погибли 11 детей

Полиция в очередной раз напоминает родителям - внимательно следите за своими чадами и не оставляйте их без присмотра! И обязательно расскажите детям, как правильно вести себя в воде.

Находясь с детьми на водоемах, помните, нужно знать это место, понимать какая глубина, есть ли рядом какая-то медицинская служба при экстренной помощи. Также находясь на лодках, не забывайте - детей нужно одевать в защитные жилеты.

Несчастные случаи, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab