Страшная статистика: только с начала июня в водоемах погибли 11 детей

Полиция в очередной раз напоминает родителям - внимательно следите за своими чадами и не оставляйте их без присмотра! И обязательно расскажите детям, как правильно вести себя в воде.

Находясь с детьми на водоемах, помните, нужно знать это место, понимать какая глубина, есть ли рядом какая-то медицинская служба при экстренной помощи. Также находясь на лодках, не забывайте - детей нужно одевать в защитные жилеты.