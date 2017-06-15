Как производители и продавцы мороженого обманывают покупателей?

Год хранить мороженое можно только при температуре минус 24 градуса. Такой почти не удастся найти ни в одной лавке. На большинстве холодильных камер - в лучшем случае - минус восемнадцать. А при такой температуре мороженое хранится десять месяцев. Производители таким образом вводят в заблуждение покупателей. Не зная, в каких условиях будет лежать продукт, они выбивают на упаковке срок годности - 12 месяцев.

Если мороженое на вид подтаявшее, или его форма изменилась, это должно вызвать подозрения. Продукт могли повторно заморозить. Поэтому лучше откажитесь от покупки. А если отравитесь им, подтвердить этот факт будет почти невозможно, если у вас нет чека за покупку.