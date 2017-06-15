Мир кинематографа в трауре - умер актер Алексей Баталов

Народный артист СССР ушел из жизни на 89-м году. Его близкие друзья рассказали: он ушел из жизни сегодня под утро, во сне. Семья же актера деталей трагедии не разглашает. И пока не сообщают о дате и месте захоронения. Последние пять месяцев кумир миллионов провел в больнице, после сложной операции на ноге.

Алексей Баталов снялся более чем в шести десятках фильмов. Среди них - "Чисто английское убийство", "Звезда пленительного счастья", "Летят журавли", "Три толстяка", "9 дней одного года", "Дело Румянцева", "Дама с собачкой" и других. Одна из самых известных его ролей - Гоша в фильме "Москва слезам не верит".