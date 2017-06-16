На Тернопольщине мать утопила новорожденную в сортире, а потом закопала в лесу
16 июня 2017, 00:45
Родила ребенка, завернула в пакет и закопала в лесу с мусором. Все это произошло на Тернопольщине, и только благодаря внимательному соседу женщину-убийцу удалось задержать. Он рассказал полиции, что видел селянку беременной, а теперь у нее ни живота, ни ребенка.
Правоохранители возбудили уголовное производство за умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Судмедэксперты уже выяснили, что кроха родилась живой, но захлебнулась фекалиями.