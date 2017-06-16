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На Тернопольщине мать утопила новорожденную в сортире, а потом закопала в лесу

16 июня 2017, 00:45
На Тернопольщине мать утопила новорожденную в сортире, а потом закопала в лесу

Родила ребенка, завернула в пакет и закопала в лесу с мусором. Все это произошло на Тернопольщине, и только благодаря внимательному соседу женщину-убийцу удалось задержать. Он рассказал полиции, что видел селянку беременной, а теперь у нее ни живота, ни ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное производство за умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Судмедэксперты уже выяснили, что кроха родилась живой, но захлебнулась фекалиями.

свідок, Убийства

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