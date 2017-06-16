На Оболони в столице собутыльник зверски убил пенсионерку

В Киеве мужчина пытался взорвать жилой дом, а перед этим 30 ударами ножом убил пенсионерку. Ее он хорошо знал, но только лезвием смог победить в банальной ссоре.



Вечер в этом обычном доме на столичной Оболони стал ареной кровавой расправы над 66-летней женщиной. Наталья из-за тяжелой болезни почти не ходила. Имела еще один недостаток - пристрастие к алкоголю. Сын погибшей говорит: сколько себя помнит - мать всегда была пьяной.