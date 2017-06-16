Во Львове создали уникальный центр для бездомных животных

Первый центр усыновления животных заработал во Львове. Своих хозяев там уже ожидают полсотни собак и два десятка котов. Все они здоровы и уже стерилизованы. В центре животных не только подстригают и тренируют, но и устраивают им фотосессию. Но ждать нового хозяина четвероногие могут здесь не более десяти дней.



Брошенных животных отлавливают на улицах и привозят в центр усыновления. Здесь сначала осматривают их, не больны ли, а потом уже прихорашивают.