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Во Львове создали уникальный центр для бездомных животных

16 июня 2017, 07:30
Во Львове создали уникальный центр для бездомных животных

Первый центр усыновления животных заработал во Львове. Своих хозяев там уже ожидают полсотни собак и два десятка котов. Все они здоровы и уже стерилизованы. В центре животных не только подстригают и тренируют, но и устраивают им фотосессию. Но ждать нового хозяина четвероногие могут здесь не более десяти дней.

Брошенных животных отлавливают на улицах и привозят в центр усыновления. Здесь сначала осматривают их, не больны ли, а потом уже прихорашивают.

Животные, Общество, свідок, Суды

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