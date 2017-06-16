Иномарка и непокрашенная "зебра" убили девочку в Днепре

Девятилетняя девочка погибла под колесами иномарки в Днепре. Машина сбила ребенка на глазах ее матери. Женщина находится в шоковом состоянии.



На месте, где школьница переходила дорогу, когда-то был пешеходный переход. Там до сих пор видны следы разметки. Впрочем, по словам полиции - по правилам она недействительна, потому что краску почти не видно. С какой скоростью ехал автомобиль и почему водитель не заметил на дороге девочку - должно выяснить следствие. Но удар был очень сильным. Ребенок умер мгновенно.