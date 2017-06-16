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Иномарка и непокрашенная "зебра" убили девочку в Днепре

16 июня 2017, 14:11
Иномарка и непокрашенная "зебра" убили девочку в Днепре

Девятилетняя девочка погибла под колесами иномарки в Днепре. Машина сбила ребенка на глазах ее матери. Женщина находится в шоковом состоянии.

На месте, где школьница переходила дорогу, когда-то был пешеходный переход. Там до сих пор видны следы разметки. Впрочем, по словам полиции - по правилам она недействительна, потому что краску почти не видно. С какой скоростью ехал автомобиль и почему водитель не заметил на дороге девочку - должно выяснить следствие. Но удар был очень сильным. Ребенок умер мгновенно.

ДТП, свідок, Служебные преступления

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Раз полиция заявляет, что пешеходный переход недействительный по причине стертости разметки, значит с большой долей вероятности можно утверждать, что водитель успел "порешать вопросы". Или же водитель "важный человек".
Гость 16.06.2017, 15:53 ответить

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