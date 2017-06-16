Уже третьи сутки продолжаются спасательно-поисковые работы на месте страшной трагедии в Лондоне

Гренфел Тауэр стал братской могилой. Он горел почти сутки. Пожарные предполагают, в настоящем аду погибли более ста человек. Но пока нашли 17 тел. Количество умерших может значительно возрасти, когда начнут осматривать квартиры.

Спасателям уже удалось добраться последних этажей небоскреба, но в квартиры они пока не заходят. Все еще сохраняется угроза разрушения перекрытий. На пепелище также работают кинологи. Хотя шансов найти живых - почти нет.