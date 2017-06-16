Памяти Алексея Баталова

Алексея Баталова, любимца миллионов, похоронят на Преображенском кладбище в Москве, в понедельник 19 июня. Легендарный актер, настоящий секс-символ СССР, умер в четверг. Известный всем Гоша из фильма "Москва слезам не верит" ушел из жизни на 89-м году.

Он всегда знал, что будет только актером. Его детство прошло среди театральных декораций. Вместе с родителями Алексей жил в комнате во дворе МХАТа. Подростком уже там подрабатывал. Дальше - Школа-студия МХАТ имени Немировича-Данченко. И роли в кино. Зрители восхищались его ролями. Манеры настоящего интеллигента и удивительная искренность делали каждого героя Баталова кумиром миллионов.