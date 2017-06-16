Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 16 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Памяти Алексея Баталова

16 июня 2017, 17:28
Памяти Алексея Баталова

Алексея Баталова, любимца миллионов, похоронят на Преображенском кладбище в Москве, в понедельник 19 июня. Легендарный актер, настоящий секс-символ СССР, умер в четверг. Известный всем Гоша из фильма "Москва слезам не верит" ушел из жизни на 89-м году.

Он всегда знал, что будет только актером. Его детство прошло среди театральных декораций. Вместе с родителями Алексей жил в комнате во дворе МХАТа. Подростком уже там подрабатывал. Дальше - Школа-студия МХАТ имени Немировича-Данченко. И роли в кино. Зрители восхищались его ролями. Манеры настоящего интеллигента и удивительная искренность делали каждого героя Баталова кумиром миллионов.

Общество, Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Гавайи 5.0 - 6"
Сериал "Гавайи 5.0 - 6"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab